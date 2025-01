Amnesty International Trentino-Alto Adige e il Gruppo giovani di Amnesty International Venezia, già prima delle festività natalizie, avevano raggiunto accordi con l’Ateneo Veneto – la più antica e importante istituzione culturale di Venezia – per presentare il rapporto pubblicato il 5 dicembre dall’organizzazione per i diritti umani sul genocidio di Israele nei confronti della popolazione palestinese di Gaza.

Una settimana prima dell’evento, la comunità ebraica di Venezia ha attaccato pubblicamente Amnesty International, accusandola di faziosità e antisemitismo, e l’Ateneo Veneto per la decisione di concedere la sala. Citando non meglio precisati rischi di disordini, il 7 gennaio l’Ateneo Veneto ha ritirato la disponibilità della sala. Ad Amnesty International non è stata data alcuna informazione specifica circa tali rischi.

È parso evidente che la decisione di non concedere la sala – cui nel pomeriggio dello stesso 7 gennaio sono seguiti altri due dinieghi da altre sale veneziane – sia stata legata alle dichiarazioni diffuse alla stampa dalla comunità ebraica veneziana. Dichiarazioni pesanti, in cui si accusa Amnesty International di praticare tifoseria e terzomondismo, di ignorare i crimini commessi da Hamas (qui il primo di molti comunicati stampa in materia, datato 12 ottobre 2023) e di usare una parola che non si dovrebbe usare.

È normale che i sopravvissuti a un genocidio, i familiari delle vittime e le generazioni eredi avvertano indignazione nel sentire quella parola collegata ad altri fatti. Ma la cosa che sfugge è che a guidare le organizzazioni per i diritti umani non è la Storia ma il Diritto, in particolare la Convenzione sul genocidio del 1948. Le organizzazioni per i diritti umani fanno ricerca sulla condotta degli stati e verificano se essa sia in contrasto coi trattati internazionali che hanno sottoscritto. Non fanno confronti né paragoni.

Purtroppo, va aggiunto, la parola genocidio non ha un copyright. Quest’anno ricorrerà il trentesimo anniversario del genocidio della città bosniaca di Srebrenica. L’anno scorso è stato quello del genocidio in Ruanda. Altre sentenze di tribunali internazionali, misti o nazionali che hanno applicato il principio della giurisdizione universale hanno stabilito che il regime dei Khmer rossi in Cambogia ha commesso genocidio e che lo Stato islamico ha fatto altrettanto contro la popolazione yazida. Immagino che se Amnesty International avesse organizzato a Venezia un incontro per commemorare i genocidi in Bosnia o in Ruanda, si sarebbero messi in coda per offrire la disponibilità di una sala. Che, per quanto riguarda la presentazione del rapporto sul genocidio di Israele nella Striscia di Gaza, è stata comunque trovata: l’incontro si svolgerà sempre il 9 gennaio dalle 17 alle 19 presso l’Aula Magna Guido Cazzavillan dell’Università Ca’ Foscari di Venezia presso la sede di San Giobbe (Sestiere di Cannaregio 873).