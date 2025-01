Non è più un bel Post, evidentemente. Dopo l’addio della vignettista Premio Pulitzer Ann Telnaes – dopo che la scorsa settimana il quotidiano aveva censurato un disegno satirico in cui era coinvolto, assieme ad altri tycoon, il proprietario Jeff Bezos inginocchiato sotto una statua di Donald Trump – hanno dato l’addio al Washington Post la capo dell’ufficio di Washington Ann Caldwell, passata alla rivista Puck, mentre il Wall Street Journal ha confermato l’assunzione di Josh Dawsey che per otto anni, dal 2017, aveva coperto sia l’amministrazione Trump che il ritorno del tycoon alla politica dopo la batosta elettorale del 2020. La testata del Watergate, insomma, è nella bufera: mentre New York Times e Wall Street Journal continuano ad allargare la loro presenza digitale, il Washington Post perde colpi sia sul fronte degli abbonati che di quello delle grandi firme.

La scorsa settimana se ne erano andati, oltre a Telnaes, altri reporter politici di punta come Ashley Parker e Michael Scherer, transitati a The Atlantic. Uno dei giovani emergenti, Tyler Pager, era stato strappato dal New York Times, seguendo la managing editor Matea Gold che in dicembre aveva annunciato l’ingresso nella redazione della Old Gray Lady come vice capo dell’ufficio nella capitale. Altri giornalisti della pagina degli editoriali avevano lasciato il Post dopo che all’ultimo momento, per ordine di Bezos, il quotidiano aveva cancellato la pubblicazione dell’endorsement pronto per la stampa alla vicepresidente Kamala Harris, decisione che aveva comportato a sua volta la revoca da parte dei lettori di quasi 300mila abbonamenti digitali.

L’uscita delle grandi firme è stata accompagnata dall’annuncio del licenziamento del 4% dei dipendenti: si tratta di un centinaio di persone del settore commerciale, non della redazione giornalistica. Le acque al post sono agitate da quando Bezos ha nominato editore il britannico Will Lewis: subito dopo aveva lasciato la direttrice Sally Buzbee, mentre il successore designato da Lewis, Rob Winnett, si era tirato fuori quando era emerso il suo ruolo nello scandalo delle intercettazioni da parte di media in Gran Bretagna.