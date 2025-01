Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a sorpresa nella parrocchia del Parco Verde di Caivano, per partecipare alla Messa presieduta da don Maurizio Patriciello, prete anticamorra. Ad accompagnare il Capo dello Stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Alla vigilia del 45esimo anniversario dell’omicidio del fratello Piersanti Mattarella, il Capo dello Stato ha scelto di fare visita al Parco Verde di Caivano, hinterland a nord di Napoli, zona molto degradata e piazza di spaccio tra le più grandi d’Europa. Al termine della Messa, Mattarella ha preso la parola in Chiesa ringraziando don Patriciello per l’opera che svolge e ha formulato gli auguri alla comunità di Caivano, soprattutto per i bambini e i ragazzi per il loro futuro. Poi Mattarella è stato salutato da alcuni fedeli facendo una foto con il sacerdote ai piedi dell’altare, prima di rientrare a Napoli dove a Villa Rosebery, residenza presidenziale, ha incontrato il sindaco di Napoli oltreché presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi.

Al termine della messa nella chiesa del Parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello ha invitato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a parlare agli altri fedeli presenti. “Accolgo l’invito di don Patriciello con un certo imbarazzo a parlare alla fine della messa – ha detto il Capo dello Stato, come da video postato sui social da alcuni dei fedeli presenti alla celebrazione della messa – ma lo faccio volentieri e lo ringrazio per l’opera che presta e per questa magnifica celebrazione”. “Caivano è una comunità importante – ha affermato Mattarella – e i miei auguri non sono solo per l’anno che è appena cominciato, ma anche per il futuro, particolarmente dei bambini e dei ragazzi perché su di loro sono le speranze che la comunità di Caivano ha a cuore, il futuro di bambini e ragazzi”. “Sono queste le esigenze che tutti avvertiamo: garantire lavoro, impegno, crescita, benessere, cultura,. È questo l’augurio che rivolgo a tutta la comunità e per il futuro dei ragazzi e dei bambini”, ha concluso Mattarella.