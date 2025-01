Sono finiti i giorni soleggiati di questo periodo natalizio, favoriti dall’alta pressione delle Azzorre, e ora il meteo lascia spazio a due perturbazioni che vedranno un’Epifania segnata dal maltempo. Fino all’Epifania, il 6 gennaio, l’Italia sarà attraversata da venti, piogge e neve, in attesa poi di una possibile ondata di gelo artico in quota. La prima inizierà a interessare l’Italia venerdì 3 con piogge sull’Emilia Romagna, poi al Centro e quindi in Campania.

Già il 4 gennaio, l’aria fredda polare favorirà la caduta della neve fin sopra i 900-1000 metri sui rilievi emiliano-romagnoli e dai 1400 metri nel Centro Italia. Il giorno dopo sarà invece in arrivo la seconda perturbazione, che proseguirà anche nel giorno dell’Epifania e renderà i mari molto mossi, con la complicità di Libeccio e Scirocco, che soffieranno forti. Sono inoltre previste piogge su tutto il Nord e sulla Toscana, mentre la neve tornerà a cadere sulle Alpi sopra i 6-800 metri. Possibile però che arrivi anche su Piemonte, Lombardia ed Emilia. E dal 9 e 10 gennaio si attende l’arrivo di un forte gelo proveniente dal Nord Europa, che potrebbe provocare maltempo su molte regioni italiane.

Sabato 4 gennaio – Al Nord giornata stabile e in prevalenza soleggiata, salvo nebbie in Pianura Padana, a tratti anche persistenti. Il cielo tenderà a coprirsi in serata al Nordovest, preludio a un nuovo peggioramento del tempo. Al Centro giornata asciutta con sole prevalente, ma il cielo sarà molto più nuvoloso o coperto sulle regioni adriatiche. Venti deboli di Maestrale. Al Sud giornata con il passaggio veloce di una perturbazione che provocherà delle piogge sparse sulle regioni peninsulari. Più sole in Sicilia.

Domenica 5 gennaio – Al Nord graduale peggioramento del tempo con cielo via via più coperto ovunque e precipitazioni in arrivo dai settori occidentali verso sera. Al Centro tempo che tenderà a peggiorare con cielo via via più coperto su molte regioni e precipitazioni in arrivo sulla Toscana settentrionale. Al Sud invece la giornata trascorrerà con un cielo più coperto su Campania e Calabria, altrove sarà poco o irregolarmente nuvoloso. Venti deboli da direzioni variabili e mari mossi.

(immagine d’archivio)