Matthew Livelsberger si è sparato prima dell’esplosione del Tesla Cybertruck carico di fuochi d’artificio che è esploso davanti al Trump International Hotel di Las Vegas. L’esplosione ha causato lievi ferite a sette persone, ma praticamente nessun danno all’hotel. Lo sceriffo della contea di Clark, Kevin McMahill, ha dichiarato che il militare 37enne probabilmente aveva pianificato un attacco più distruttivo, ma il veicolo ha assorbito gran parte della forza dell’esplosivo rudimentale. Livelsberger era un membro attivo delle Forze Speciali d’élite. Il Pentagono ha dichiarato che aveva servito nell’esercito dal 2006 ed era in congedo al momento della morte.

I danni dell’esplosione sono stati per lo più limitati all’interno del camion, poiché la detonazione è stata “sfogata verso l’alto” e non ha colpito le porte del Trump Hotel a pochi passi di distanza, ha detto lo sceriffo. Le autorità – riporta l’Associated Press – stanno ancora cercando comprendere il movente. “Non ci sfugge che l’esplosione è avvenuta davanti al Trump building e che si trattava di un veicolo Tesla, ma al momento non abbiamo informazioni che suggeriscano un legame con una particolare ideologia,” ha dichiarato Spencer Evans, agente speciale dell’FBI di Las Vegas. Livelsberger era recentemente tornato da una missione all’estero in Germania.

Tra gli oggetti trovati all’interno del camion c’erano una pistola, un’altra arma da fuoco, vari fuochi d’artificio, un passaporto, un documento militare, carte di credito, un iPhone e uno smartwatch, ha dichiarato lo sceriffo McMahill. Le autorità hanno detto che entrambe le armi erano state acquistate legalmente. La causa della morte è stata dichiarata “suicidio da arma da fuoco”.

Livelsberger aveva servito nei berretti verdi, le forze speciali che operano contro il terrorismo all’estero. Dal 2006 ha servito nell’esercito, avanzando di grado con una lunga carriera di missioni all’estero: due dispiegamenti in Afghanistan e servizi in Ucraina, Tagikistan, Georgia e Congo. Ha ricevuto cinque Bronze Stars, un riconoscimento al coraggio e una medaglia di encomio.

L’uomo aveva noleggiato la Tesla sabato a Denver e lo aveva ricaricato a Monument, vicino a Colorado Springs, lunedì. Alla vigilia di Capodanno, il mezzo era stato nuovamente ricaricato a Trinidad, Colorado, e in tre città del New Mexico lungo il corridoio dell’Interstate 40. Poi, mercoledì, giorno dell’esplosione, è stato ricaricato in tre città dell’Arizona prima che un video lo mostrasse sulla Strip di Las Vegas verso le 7:30 del mattino. McMahill ha detto che gli investigatori hanno ottenuto foto delle stazioni di ricarica che mostrano che Livelsberger “era la persona che guidava il veicolo” ed era solo. “Non siamo a conoscenza di altri soggetti coinvolti in questo caso”, ha detto lo sceriffo.

L’esplosione del camion, carico di fuochi d’artificio e taniche di carburante per campeggio, è avvenuta poche ore dopo che il 42enne Shamsud-Din Bahar Jabbar aveva investito la folla nel famoso quartiere francese di New Orleans, uccidendo almeno 14 persone prima di essere ucciso a colpi di arma da fuoco dalla polizia. Sia Livelsberger che Jabbar hanno prestato servizio a Fort Bragg, una grande base dell’esercito in North Carolina che ospita diverse unità di operazioni speciali. Tuttavia, uno dei funzionari che hanno parlato con l’AP ha detto che non c’è sovrapposizione nei loro incarichi presso la base, ora rinominata Fort Liberty. Chris Raia, vicedirettore dell’FBI, ha detto giovedì che i funzionari non hanno trovato “nessun collegamento definitivo” tra l’attacco di New Orleans e l’esplosione del camion a Las Vegas.