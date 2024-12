La ginnasta americana Simone Biles e il saltatore con l’asta svedese Armand “Mondo” Duplantis, due delle stelle più brillanti delle Olimpiadi di quest’anno a Parigi, sono gli Atleti Aips dell’Anno 2024, votati da 518 giornalisti di 111 paesi. Il tradizionale sondaggio di fine anno è dedicato al dibattito sugli atleti che hanno dominato il mondo dello sport nell’anno in uscita. Biles, che ha vinto tre medaglie d’oro olimpiche e una d’argento a Parigi, ha ottenuto 703 punti per vincere il premio di miglior atleta femminile dell’anno per la quinta volta, davanti alla centrocampista spagnola e del Barcellona Aitana Bonmati, che è stata recentemente nominata miglior giocatrice Fifa per il secondo anno consecutivo (337 punti) e alla prima medaglia d’oro olimpica di Santa Lucia nei 100 metri e medaglia d’argento nei 200 metri, Julien Alfred, terza con 263 punti.

Dopo la sua stagione da record, Duplantis ha dominato anche la categoria miglior atleta maschile dell’anno con 603 punti. La stella svedese, che si è classificata seconda nelle edizioni 2022 e 2023 del sondaggio Aips, si è finalmente assicurata il prestigioso premio per la prima volta. L’icona del tennis serbo, Novak Djokovic, che a 37 anni è diventato il più anziano medaglia d’oro olimpica nel singolare maschile e solo il quinto tennista a raggiungere il Career Golden Slam, è arrivato secondo con 368 punti, mentre lo sloveno Tadej Pogacar, che è diventato il primo ciclista maschio dal 1987 a vincere la “Tripla Corona” del Tour de France maschile, del Giro d’Italia e del titolo mondiale nello stesso anno, è arrivato terzo con 294 punti. Tra gli uomini si è piazzato all’8° posto Jannik Sinner, preceduto anche da Marchand (nuotatore), Vinicius (calciatore del Real Madrid), Alcaraz (tennista) e Yamal (calciatore del Barcellona).