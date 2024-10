Si chiama Armand Duplantis. Ma tutti lo conoscono come Mondo. Un soprannome italiano, diventato brand, nato in Sicilia: “È semplicemente un soprannome, ed è italiano. La famiglia del migliore amico di mio padre viene dalla Sicilia, quindi suppongo sia nato da lì“, ha svelato il campione olimpico e recordman di salto con l’asta. Duplantis ne ha parlato al podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli: “Mi hanno iniziato a chiamare “Mondo Man” quando ero piccolo e mi piaceva davvero tanto. Ho visto dei miei video in cui avevo 4 anni e da lì è nata tutta la storia intorno a Mondo”.

Duplantis è nato negli Stati Uniti e ha la doppia nazionalità, americana e svedese. Ha scelto di gareggiare per la Svezia, il Paese di mamma Helena. Nel corso del podcast ha raccontato però che il suo soprannome è italiano: “È semplicemente il mio nome, non mi ricordo un periodo in cui non mi chiamavano in qualsiasi altro modo da Mondo. Da quando ho memoria è sempre stato così“. Tutti ormai lo chiamano così, chiunque tranne una persona: “Chiunque mi chiama così eccetto mia nonna che mi chiama con il mio nome di battesimo, Armand. A chiunque però dico: ‘Chiamami Mondo‘”.