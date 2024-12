“Si è visto chiaramente che Meloni fa la piaciona all’estero e la furibonda in Italia. È una moda diffusa fra questi nuovi governanti: anche Trump, Orban e Milei trasformano gli interventi di governo in comizi. Credo sia un segno di insicurezza, perché chi governa ed è sicuro parte dai problemi, non nega l’evidenza, li descrive e cerca di proporre le soluzioni, questo non c’è mai”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, parlando della presidente del Consiglio. “Cercare sempre un nemico, un avversario, testimonia il profilo di una figura per cui va bene tutto purché ci sia la sua rivincita: per lei stare all’opposizione o al governo non fa molta differenza. Dalle mie parti si dice che è sia da uova sia da latte”.