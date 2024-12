“Non è ‘sta con Milei o con Coldiretti’, io sto sempre con l’Italia, la voglio tranquillizzare senatore Renzi. Io penso che Milei sia una novità molto interessante nel panorama politica argentino ma non penso che quello che dice sarebbe replicabile in Italia. Lei era amico di Obama e si metteva il cappotto come Obama, io sono amica di Milei ma non mi faccio crescere le basette”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica in Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. “L’accordo Ue-Mercosur? Io ieri ho dato una risposta chiara. Penso sia importante la nostra cooperazione con l’America Latina che è sempre più penetrata, come accade in Africa, da attori non occidentali e penso che l’Occidente deve fare la sua parte. Non è in discussione il fatto di rafforzare i nostri rapporti di commercio e cooperazione con il Mercosur. Noi poniamo il problema che questi accordi di libero scambio in quadro Ue già molto complesso sul fronte della competitività non può penalizzare alcune filiere, come ad esempio i nostri agricoltori”.