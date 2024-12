“Le esprimo solidarietà per i banchi della Lega vuoti. I deputati leghisti dicono che sono in ritardo a causa dei ritardi dei treni, oggi l’Italia è piena di chiodi…”. Così ironicamente il deputato di Avs Angelo Bonelli durante la discussione generale in Aula alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni. Bonelli ha ribadito la contrarietà del gruppo alla corsa al riarmo. “Non condividiamo la logica del riarmo, né tanto meno l’idea di subordinare la politica di questo governo all’accelerazione della corsa agli armamenti”, ha spiegato parlando alla presidente del Consiglio.