Giuseppe Conte, ospite della kermesse di Fratelli d’Italia, Atreju, è stato intervistato da Mario Sechi. Quando è arrivato sul palco l’ex premier ha invitato il pubblico – istruito a non contestare – a non trattenersi: “Sentitevi liberi di esprimere il vostro dissenso, sarebbe strano se me ne andassi senza ricevere nemmeno un fischio”