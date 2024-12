“Siamo in piazza con tutto il movimento per manifestare anche noi contro una lettura del bisogno di sicurezza che è completamente deformato”. Così il leader M5S Giuseppe Conte intercettato dai cronisti al corteo contro il decreto sicurezza in corso a Roma: “I cittadini quando parlano di sicurezza non chiedono di reprimere il dissenso politico, non chiedono di reprimere la resistenza passiva, non chiedono il bavaglio sempre più stretto per i giornalisti, ma chiedono invece di poter uscire la sera e poter tornare a casa anche a tarda sera. Chiedono di poter uscire di giorno senza essere assaliti da scippi, rapine, furti. Chiedono di poter stare nelle strade in sicurezza. In tutti i quartieri. Quindi è un concetto completamente sbagliato. Questo decreto sicurezza è completamente reazionario e lo respingiamo nel modo più assoluto”.