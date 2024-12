Diversi settori oggi hanno aderito allo sciopero generale di 24 ore indetto da Usb, l’Unione Sindacale di Base. Da quello dei trasporti a quello dei lavoratori dell’agricoltura, da quello della logistica a quello della ricerca: tutti per protestare contro le politiche economiche del governo e contro la finanziaria in discussione in Parlamento.

Pierpaolo Leonardi, coordinatore nazionale Usb, in riferimento alla necessità di Salvini di apparire per quello che non è, cioè uno che difende gli utenti e i cittadini.” “Noi sapevamo che il TAR ci avrebbe dato ragione – dice, coordinatore nazionale Usb, in riferimento alla decisione del Tribunale amministrativo del Lazio di sospendere l’ordinanza voluta dal ministro Salvini per ridurre lo sciopero da 24 a 4 ore – noi avevamo adottato tutte le misure richieste dalla legge antisciopero che c’è oggi in Italia, che è la più restrittiva d’Europa. Non c’era nessun appiglio reale, che non fosse la, cioè uno che difende gli utenti e i cittadini.”

A Roma i manifestanti sono partiti da piazzale Tiburtino e hanno raggiunto piazza Indipendenza, a pochi passi dalla stazione Termini. Lungo il tragitto sono passati davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove hanno sparato dei fuochi d’artificio.