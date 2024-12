Il Tar del Lazio ha respinto la precettazione di quattro ore voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, e per gli spostamenti dei cittadini si preannuncia una giornata di caos. I maggiori disagi sono previsti in tutte le città per bus, metro e treni locali, e potrebbero colpire in particolare i pendolari, anche se la protesta è articolata in fasce di garanzia come previsto dalla legge. L’astensione dal lavoro riguarda anche i treni a lunga percorrenza e i trasporti marittimi, mentre esonerati sono i lavoratori del trasporto aereo. A Roma e in altre città, in concomitanza con lo sciopero generale, sono previste manifestazioni e cortei di lavoratori e studenti. I treni regionali saranno garantiti dalle ore 6 alle ore 9, e dalle ore 18 alle ore 21, con limitazioni o cancellazioni fuori da queste fasce orarie.

Metro bus e ferrovie urbane – Lo sciopero è di 24 ore ma rispetta le fasce protette che vengono definite e comunicate localmente. A Roma la fascia protetta va da inizio turno alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. A Milano la metro funziona da inizio turno alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A Milano chiude la metropolitana M1, restano invece aperte le altre linee M2, M3, M4 e M5. A Roma la metro A e la metro C sono chiuse, mentre resta regolare il servizio della metro B. È quanto si apprende da Atac. Per i mezzi di superficie sono sempre possibili delle cancellazioni.

Ferrovie – Il personale addetto alla circolazione si ferma dalle 21 di stasera alle 20.59 di domani. Il personale fisso per l’intera giornata del 13.00. I treni regionali rispettano fasce di garanzia, quelle di maggiore frequentazione: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Le società hanno già reso noto sui propri siti i collegamenti e i treni che vengono comunque garantiti.

Trasporto aereo – È esonerato dallo sciopero

Trasporto marittimo – Il personale amministrativo sciopero per l’intero turno. Per i collegamenti delle isole maggiori il personale viaggiante sciopera da un’ora prima delle partenze del 13 dicembre. I collegamenti per le isole marine si fermano da mezzanotte alle 23.59

Taxi – Stop dalle ore 00,01 alle ore 23,59 del 13 dicembre 2024 compreso il primo turno montante per i turnisti, fatte salve la garanzia delle prestazioni indispensabili e il rispetto delle fasce di garanzia, ai sensi della regolamentazione vigente.