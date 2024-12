“Dalla sera alla mattina ho scoperto di essere liberticida perché il Dl Sicurezza sarebbe liberticida. Io più banalmente penso che noi tuteliamo l’Italia reale e normale di chi vuole i suoi diritti, vuole lavorare, vuole affermarsi nella vita”. Così il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, durante il suo intervento ad Atreju nel corso del dibattito intitolato “Tra abusi e soprusi: un modello per combattere i ‘ladri di case’ La via italiana per garantire la proprietà privata”, attaccando poi la sinistra che fa “occupazioni e blocchi”.

Parlando delle occupazioni delle case, Delmastro ha proseguito: “Noi vogliamo tutelare il legittimo proprietario di una casa – ha spiegato -. Oggi un anziano va fare una lunga degenza in ospedale ma non si preoccupa della malattia ma se quella casa, frutto dei risparmi di una vita, sarà ancora sua. Torna a casa ma la chiave di ingresso non gira più, chiama le forze dell’ordine che gli dicono di fare lo sfratto e che tornerà a essere proprietario tra 6-7 anni: l’alternativa è finire sotto un ponte. Noi vogliamo prendere per la pelle del culo quelli che occupano la casa di quell’anziano, dargli un calcio nel sedere, e reimmettere nel possesso l’anziano”.