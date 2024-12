“Il servizio di Trenord è pietoso, siamo consapevoli che fa schifo“. A parlare non è un qualunque pendolare lombardo, costretto a divincolarsi tra ritardi, annullamenti dei treni e disagi dovuti ai continui scioperi del settore. A dirlo è il leghista Alessandro Fermi, assessore regionale all’Università di Regione Lombardia. Un’ammissione sincera ma bizzarra, se si pensa che la filiera di gestione dei trasporti riconduce proprio alla Lega, che in questo momento guida sia la Regione con Attilio Fontana sia il ministero dei Trasporti con Matteo Salvini.

Fermi denuncia il pessimo servizio di Trenord partecipando al convegno “Il futuro delle Università e del diritto allo studio“, organizzato dal Partito democratico al Pirellone. Alla fine di un dibattito sui trasporti, la segretaria di Giovani democratici Lombardia Tiziana Elli incalza l’assessore sulla necessità di una convenzione tra Trenord e la Regione per favorire gli studenti. Fermi condivide: “Sono d’accordo, guardate che ci abbiamo provato, nonostante il servizio sia pietoso, siamo consapevoli che fa schifo, e ora torniamo alla carica”.

Buono a sapersi, perché Trenord è controllata da Trenitalia e dal Gruppo FNM, a sua volta posseduto per il 57 per cento da Regione Lombardia. Tutte le nomine, pur decise dai consigli di amministrazione delle società coinvolte, sono da sempre figlie delle influenze politiche. Motivo per cui, con una certa ironia, viene in mente il celebre Leslie Nielsen di Scary Movie che di fronte alle emergenze chiedeva di avvisare il “presidente”: “Ma è lei il presidente”.

Le dichiarazioni di Fermi colpiscono anche Paolo Romano, consigliere regionale del Pd tra i promotori dell’evento: “Nel merito il confronto è stato importante, non possiamo permetterci che la Lombardia abbandoni migliaia di studentesse e studenti senza borsa di studio né che faccia pagare le borse alle università. Certo che ci ha colpito come, sulla proposta di abbonamenti calmierati che come Gd e Pd portiamo avanti da tempo, l’assessore Fermi abbia espresso critiche così dure al sistema di Trenord. Finalmente si muove qualcosa e la giunta si accorge di quanto sia un servizio da incubo?”.