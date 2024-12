L’ultima volta che l’Italia ha preso parte alla Coppa del Mondo era il lontano 2014. Adesso gli azzurri del ct Luciano Spalletti sono pronti a scoprire quali ostacoli dovranno affrontare per tornare nell’élite del calcio mondiale. Venerdì 13 dicembre si tiene il sorteggio delle qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026 in Canada, Usa e Messico. L’urna decreterà i gironi che vedranno sfidarsi le Nazionali europee: appuntamento alle ore 12, presso la sede della Fifa a Zurigo, in Svizzera.

Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026: il regolamento

Sono 54 le Nazionali che saranno sorteggiate, Russia esclusa per le note vicende extra-calcistiche. Nel complesso, i gironi saranno 12: la metà formati da 5 squadre e l’altra metà da 4. Le Nazionali sorteggiate in gironi da cinque disputeranno le loro prime partite a marzo 2025, o a giugno 2025 se partecipano ai quarti di finale (come l’Italia che sfiderà la Germania) o agli spareggi della Nations League 2024/25. Le squadre sorteggiate in gironi da quattro scenderanno in campo invece a settembre 2025.

Le 12 Nazionali che arriveranno prime nei rispettivi gruppi staccheranno il pass diretto per il Mondiale del 2026, mentre le seconde classificate dovranno giocarsi la qualificazione negli spareggi, in programma da marzo 2026, con 16 squadre coinvolte, vale a dire le 12 seconde classificate della fase a gironi e le 4 migliori di Nations League (una per ogni serie) non qualificate dai gironi: eventualità, questa, su cui l’Italia non potrà contare essendo arrivata seconda dietro la Francia.

Le fasce del sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2026

PRIMA FASCIA: Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Olanda, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca, Austria.