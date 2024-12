“È una vergogna dal punto di vista della civiltà di un paese e dell’uguaglianza dei cittadini. Non puoi far pagare delle multe a decine di migliaia di cittadini che rispettano le leggi e poi ad altri che non rispettano le leggi garantisci l’immunità”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commenta la sanatoria decisa dal governo Meloni a favore di coloro che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale per il Covid. Aggiungendo: “È anche un atto di irresponsabilità, perché è un incoraggiamento a non rispettare le prescrizioni sanitarie. Io ricordo bene che, quando facevamo la guerra per avere i vaccini in Campania, c’erano anche quelli guidati dall’attuale presidente del Consiglio che faceva i cortei a via del Corso a Roma assieme a gente senza mascherina, lisciando il pelo ai no vax“.

E rincara: “Non si può governare un grande paese in questo modo. Guardate che possono succedere problemi sanitari delicati, avete sentito del virus Congo. Noi stiamo attrezzando una nostra struttura al Cotugno per essere pronti a capire bene come evolve questo virus. Ma provate a immaginare – continua – se abbiamo nei prossimi mesi l’esplodere di un’altra epidemia di un virus diverso, toccando ferro e tutto quello che volete. Ma possiamo avere una situazione nella quale si insegna ai cittadini a non rispettare le regole sanitarie? Questo significherebbe un danno non solo per chi non si vaccina, ma anche il contagio di una persona fragile, di un anziano, di un bambino con la leucemia”.

De Luca conclude: “Ma come si fa a essere così irresponsabili? Questo è un atto vergognoso e irresponsabile verso il nostro paese”.