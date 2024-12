Il Papa ha rivolto un pensiero alla situazione in Siria durante l’udienza generale, auspicando “una soluzione politica” per il Paese, che porti “stabilità e unità”. “Penso sempre alla martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto in questa guerra. Preghiamo perché si trovi una via d’uscita”, ha aggiunto il pontefice, rivolgendo un pensiero anche alla situazione in Palestina, Israele e in Myanmar. “La guerra è sempre una sconfitta”, ha concluso Papa Francesco.