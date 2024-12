Al 150esimo anniversario della legge istitutiva dell’ordine Forense, organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale Forense, uno dei temi affrontati è la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. All’interno del provvedimento doveva esserci anche l’inserimento del ruolo dell’avvocato in Costituzione, norma promessa dal ministro Carlo Nordio. Il guardasigilli, però, ha dovuto rimangiarsi con “rammarico” la promessa.

La riforma sulla separazione delle carreire, fortemente voluta da“non è contro i magistrati” assicura, deputato del partito guidato da. Un secondo prima Pittalis aveva detto che “certi magistrati andrebbero cacciati dall’ordine giudiziario”. Riforma che incassa l’ok dicome dichiarato nel corso dell’evento da. Al termine della giornata celebrativa per l’avvocatura italiana, al viceministro della giustiziariportiamo i dati forniti in sede di audizioni parlamentari dal primo presidente della Cassazione, Margherita Cassano . Su 9300 magistrati attivi in Italia nel 2024, negli ultimi cinque anni è pari allola percentuale dei pubblici ministeri con funzioni requirenti che sono passati a funzioni giudicanti; ed è lo 0,21 la percentuale dei giudici che sono passati a funzioni requirenti. Dati che renderebbero evidente come ilsia un meccanismo ormai talmente marginale da non avere bisogno di una riforma ad hoc. “Questa domanda se fossimo in un procedimento penale si definirebbe nociva perché devia quello che è in tema”, sostiene Sisto. Ma i numeri non mentono. “”, replica il viceministro. “Il problema della separazione non è di quanti magistrati passano dalla funzione di pm alla giudicante e viceversa, è un problema culturale”.