Non si è lesionato i legamenti, ma è comunque in fortissimo dubbio per la partita di Champions league contro il Manchester City. Tirano un sospiro di sollievo i tifosi della Juventus: lo stop di Andrea Cambiaso non dovrebbe essere grave. Il terzino si era infortunato al 14esimo del primo tempo della sfida col Bologna, poi finita 2 a 2. Aveva contrastato col piede sinistro un tiro-cross di Ndoye e poi aveva chiesto il cambio, non riuscendo più a camminare.

Una nota della Juventus spiega che il calciatore “è stato sottoposto questa mattina presso il J-medical ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”. Difficile che possa essere in campo già l’11 dicembre contro il Manchester City in Champions league. Più probabile un suo impiego sabato 7 dicembre contro il Venezia in campionato. Quello di Cambiaso è l’ennesimo infortunio di una stagione che sembra maledetta per la Juventus: già due difensori – Cabal e Bremer – hanno subito la rottura del crociato e rientreranno l’anno prossimo.