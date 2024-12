In casa centrodestra sembra esserci ancora spazio per qualche ‘schermaglia’, per citare il modo in cui erano state definite le tensioni nel Governo da parte di Giorgia Meloni. Terminato il suo intervento all’assemblea generale di Alis, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha lasciato il palco senza scendere a salutare il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, previsto sul palco qualche secondo dopo. I due settimana scorsa avevano avuto uno scontro sul voto di un emendamento al Senato che chiedeva la conferma del taglio del canone Rai, che ha visto Forza Italia votare contro insieme all’opposizione.