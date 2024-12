Ucraina, Russia e Nato in poche parole‘ Marco Travaglio racconta con semplicità un Paese conteso, sbranato e distrutto da due opposti imperialismi. In questa diretta dialoga con Alessandro Di Battista che in ‘Scomode verità’ (edito da Paper First) analizzava la guerra in Ucraina mostrando come funziona la narrazione bellicista ed il sistema mediatico occidentale. Nel suo nuovo libro ‘racconta con semplicità un Paese conteso, sbranato e distrutto da due opposti imperialismi. In questa diretta dialoga conche in(edito da Paper First) analizzava la guerra in Ucraina mostrando come funziona la narrazione bellicista ed il sistema mediatico occidentale.

(edito da Paper First: in edicola a 14€+ il costo del Fatto Quotidiano o in libreria a 16€ e su tutti gli store online)