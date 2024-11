Gli ultimi giorni di novembre saranno caratterizzati da un ritorno del freddo artico. Una perturbazione attraverserà il Nord e le regioni peninsulari, portando fenomeni di lieve entità. Nel contempo, una massa d’aria più mite farà aumentare ulteriormente le temperature, che resteranno sopra la media, soprattutto al Sud e sulle Isole, dove si potranno superare i 20 gradi.

La situazione cambierà drasticamente tra giovedì e domenica. Domani sera un fronte freddo si addosserà alle Alpi, per poi scendere verso l’Italia nella giornata di venerdì. Il vortice associato, proveniente dal Mare del Nord e diretto verso i Balcani, colpirà il Paese con piogge diffuse e nevicate a quote medio-basse, interessando in particolare le regioni adriatiche, il Centro-Sud e la Sicilia.

Venerdì 29 novembre segnerà un cambiamento significativo sul piano climatico, con l’arrivo di un nucleo d’aria molto fredda dai Balcani. La situazione si deteriorerà rapidamente: in mattinata sarà la Romagna a essere colpita, mentre nel corso della giornata il maltempo si estenderà a gran parte del Centro-Sud. Si assisterà a un aumento della nuvolosità, accompagnato da piogge e venti intensi di Bora e Grecale, che accentueranno la sensazione di freddo.

Con l’arrivo del fine settimana, l’instabilità proseguirà. Sabato 30 novembre saranno ancora le coste adriatiche e le regioni meridionali a essere maggiormente interessate, con piogge sparse e nevicate che potrebbero raggiungere le zone collinari delle aree interne. Tuttavia, gli accumuli nevosi previsti rimarranno modesti. Le temperature subiranno un calo significativo, portandosi al di sotto della media stagionale in molte aree del Paese.