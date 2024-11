Roberto Mancini si è pentito di aver lasciato la Nazionale italiana per allenare quella araba. Lo ha ammesso lo stesso ex CT azzurro nel corso di in un’intervista a Il Giornale nella quale ha svelato di avere un sogno: risedersi sulla panchina italiana per condurla alla vittoria di un Mondiale. Oggi il Mancio compie 60 anni. Dopo una carriera invidiabile, sia come calciatore che come allenatore, il tecnico di Jesi ha ancora un sogno nel cassetto: “Appena diventai ct della Nazionale dichiarai i miei due obiettivi: vincere un Europeo e un Mondiale. Desidero quindi alzare la Coppa del mondo, anche perché sento di avere ancora un conto in sospeso”.

“Riportare l’Italia dopo cinquant’anni anni sul tetto d’Europa è stata un’emozione indescrivibile”, ammette Mancini ricordando lo storico Europeo vinto dall’Italia contro l’Inghilterra proprio a casa loro. Tuttavia, la mancata qualificazione ai Mondiali la considera come ‘un conto in sospeso con i tifosi’. Poco dopo, arrivarono però le dimissioni: “Dobbiamo parlarne per forza? Quel saldo rapporto di fiducia che avevo con la Federazione si era reciprocamente incrinato, ma se potessi tornare indietro affronterei tutto in modo diverso“. L’ex CT ha poi precisato: “Se io e il presidente Gravina ci fossimo parlati, spiegati, chiariti, probabilmente le cose non sarebbero andate così”.

Mancini ha confessato che dietro la sua decisione di allenatore la Nazionale araba c’era soprattutto una motivazione economica: “Non nego che per un allenatore la proposta di una cifra così alta, anche se inferiore a quella raccontata dai giornali, ti metta in crisi. Però non è stata determinante. Ha inciso, ma non è stato solo per quello che ho lasciato la panchina della Nazionale”. Col senno di poi, non rifarebbe quella scelta. Avrebbe anche accettato la panchina della Roma dopo l’esonero di Juric: “Se ci fossero state le condizioni di un bel progetto da portare avanti insieme, avrei risposto di sì“.