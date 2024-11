La sconfitta contro il Bologna in casa per 3-2 è stata fatale: Ivan Juric è stato esonerato. Un’esperienza cominciata a metà settembre e portata avanti tra mille difficoltà, senza un vero segnale di svolta e con un rapporto di gruppo davvero molto complicato. Se ne parlava già qualche giorno fa, quando il futuro dell’ex allenatore del Torino sembrava appeso a un filo: Juric cercava in tutti i modi di dare una scossa, facendo anche la voce grossa. Ma senza riuscirci e senza, soprattutto, trascinare il gruppo dalla sua parte dopo la confusione causata dall’esonero di De Rossi (che il gruppo in larga parte non voleva). La conferma del periodo faticoso arriva direttamente dal comunicato che la Roma ha pubblicato a distanza di mezz’ora dalla partita contro gli emiliani. “Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane” si legge. “Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. E a proposito di futuro, è sempre la Roma a essere molto chiara: “La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.

La verità è che non sia cominciata adesso, ma già da qualche giorno. Con una linea precisa: cercare un profilo importante, con cui avviare un progetto pluriennale, magari riuscendo ad accordarsi con Daniele De Rossi per una risoluzione anticipata. Il nome più caldo che circola in queste ore è quello di Roberto Mancini, che ha risolto il suo contratto con la nazionale dell’Arabia Saudita ma che perderebbe molti soldi in caso di accordo siglato entro il dicembre 2024. Una valutazione economica che non può passare in secondo piano, ma che comunque potrebbe essere subordinata all’idea di tornare in Italia come “salvatore della patria”. Sullo sfondo, ma sembra più una suggestione che una reale possibilità, Massimiliano Allegri, con il quale non risultano però contatti. Intanto i Friedkin, attesi in Italia, si preparano all’ennesimo ribaltone. In Serie A, quest’anno, sono stati esonerati tre allenatori: De Rossi alla Roma, Gotti al Lecce, Juric di nuovo alla Roma. Un quadro abbastanza chiaro delle difficoltà inaspettate, ma incontrate fino a ora.