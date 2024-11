Nuove tensioni all’Università Sapienza di Roma: i Collettivi studenteschi e le forze di polizia sono venuti a contatto e alcuni studenti sarebbero stati colpiti durante delle cariche di alleggerimento. I Collettivi, che erano in assemblea fuori dalla facoltà di Giurisprudenza, si sono mossi in un corteo per arrivare alla facoltà di Economia dove erano in presidio gli studenti di Azione Universitaria. Qui gli studenti dei collettivi hanno tentato di entrare in contatto con i militanti di Azione Universitaria. Per evitare disordini è intervenuta la polizia: la Digos ha bloccato gli studenti tra via del Castro Laurenziano e viale Ippocrate.