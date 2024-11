“La conferenza stampa ‘End the cage’ chiede una cosa semplice: inserire certificazione per allevamenti senza uso delle gabbie. Oggi c’è già un sistema di certificazione del benessere degli animali che però è una scatola vuota: serve uno strumento chiaro per dare speranza a animali, aziende e consumatori”. Lo ha dichiarato la deputata del Pd, Eleonora Evi, fuori da Montecitorio.