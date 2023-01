Subirà un intervento in artroscopia invece di giocare contro Roman Safiullin sul campo da tennis che più ama al mondo. Nick Kyrgios è “devastato” dopo il ritiro per un infortunio al ginocchio dal suo Grande Slam di casa, l’Australian Open. Il 27enne australiano, 19esima testa di serie in tabellone, era stato sottoposto a una risonanza magnetica di routine al ginocchio che ha rivelato una ciste a seguito di una piccola lesione del menisco laterale, costringendolo a lasciare lo Slam.

“Cattivo tempismo. Gli infortuni fanno parte dello sport – ha detto Kyrgios ai giornalisti – Ovviamente sono devastato, è il mio torneo di casa, uno dei tornei più importanti della mia carriera, quindi non è stato per niente facile“. Kyrgios, che si è ritirato dalla United Cup alla fine del mese scorso, aveva affrontato Novak Djokovic in una partita di esibizione venerdì. L’australiano ha iniziato a sentire qualche fastidio al ginocchio durante quella partita, prima di prendere la decisione di ritirarsi lunedì. “Volevo darmi speranza, pensavo di avere una possibilità”, ha detto.