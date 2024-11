Jannik Sinner ce l’ha fatta: vince le Atp Finals, diventa il primo italiano nella storia a conquistare il titolo di Maestro. Ma per il numero 1 al mondo la cosa più bella è esserci riuscito in Italia. Sinner, dopo aver vinto la finale contro Taylor Fritz, si fa coccolare dal pubblico, più che parlare vuole ascoltare il boato della Inalpi Arena che canta a ripetizione “Olé, olè, olè, olè, Sinner Sinner”. Sulla telecamera scrive “grazie” e disegna un cuore. Poi le prime parole: “Meraviglioso, per me è molto speciale, dal momento che è la prima volta che vinco qua in Italia. Questo mi riempie di gioia”.

Anche dopo aver alzato la coppa, Sinner vuole godersi il pubblico. Aspetta qualche secondo in più e poi prende il microfono. Il primo pensiero è per il suo avversario: “Congratulazioni Taylor, hai avuto una settimana fantastica. Continua così, sei sulla strada giusta”, dice Sinner. Poi anche un messaggio affettuoso per l’arbitro Carlos Bernardes, che si ritira dopo oltre 8mila partite da giudice di sedia. Infine i ringraziamenti al team che lo ha accompagnato in questo 2024 da sogno.

Infine un altro pensiero a quella che diventa sempre più la “sua” arena: “Un evento speciale, forse il più speciale che abbiamo durante l’anno. Finire la stagione qua a Torino è un’emozione incredibile, sono contento di rimanerci altri 5 anni”. “Anche se dall’anno scorso a quest’anno, l’emozione è un po’ diversa”, ha poi aggiunto Sinner, facendo ironicamente riferimento alla finale persa contro Novak Djokovic nel 2023. Prima delle foto di rito, il numero 1 vuole ancora ringraziare i tifosi: “Il pubblico è stato incredibile. Normalmente il tifo inizia dalla prima partita, qua è iniziato una settimana prima del torneo”.