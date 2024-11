Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, accademico indipendente vicino al Pd, è stato eletto all’unanimità presidente dell’Anci, l’associazione dei Comuni italiani. Lo ha deciso il Consiglio nazionale in corso a Torino, che ha eletto alla propria presidenza, sempre all’unanimità, il sindaco FdI di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. Manfredi prende il posto di Antonio Decaro, ex primo cittadino dem di Bari a capo dell’Anci dal 2016 al luglio 2024, quando ha dovuto lasciare la carica a causa dell’elezione al Parlamento europeo (venendo sostituito ad interim da Roberto Pella di Forza Italia, sindaco di Valdengo nel Biellese). I vicepresidenti dell’associazione saranno i sindaci Pd di Torino Stefano Lo Russo (in corsa fino all’ultimo per la poltrona più alta, prima che il partito scegliesse di puntare su Manfredi) e di Mantova Mattia Palazzi, nonché la sindaca di Campobasso Luisa Forte, indipendente di centrosinistra.

A margine della sua elezione, Manfredi si è rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Alla premier dico che deve vedere nei sindaci degli interlocutori leali, concreti, che vogliono essere interlocutori privilegiati del governo e noi arriveremo con proposte serie e unitarie. Quindi ci aspettiamo, e sono molto fiducioso che questo avvenga, un’interlocuzione diretta, forte con la premier e con il governo”, ha detto. La leader di FdI ha risposto con un comunicato di congratulazioni: “Siamo la nazione dei campanili, dei borghi e delle identità e il governo considera centrale la collaborazione con i Comuni e i sindaci, che rappresentano la prima fila dell’impegno politico e il volto più prossimo dello Stato. Continueremo a lavorare in questa direzione, come abbiamo fatto finora, per dare risposte concrete ai cittadini e costruire una nazione più unita, forte e coesa”.

“A Gaetano Manfredi rivolgo le mie congratulazioni per l’elezione alla presidenza dell’Anci e gli auguro buon lavoro. Con la sua esperienza, autorevolezza e competenza saprà rappresentare sindache e sindaci, vera e propria spina dorsale del nostro Paese, sempre in prima linea per garantire i servizi e difendere i diritti delle cittadine e dei cittadini”, dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. “Auguri di buon lavoro” al sindaco partenopeo anche dal presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, che lo ha avuto come ministro dell’Università nel suo secondo governo: “Il suo impegno competente e appassionato e la sua credibilità costituiscono una garanzia per il nuovo, prestigioso incarico mirato a tutelare e a promuovere il ruolo essenziale dei Comuni nel rapporto con le altre istituzioni”, scrive in una nota.