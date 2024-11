La letterina di Luciana Littizzetto a Matteo Salvini: “Ormai l’unico mezzo di trasporto in orario sono le navi che portano i miranti in Albania”

Luciana Littizzetto, a Che tempo che fa, ha dedicato la sua letterina settimanale al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini enfatizzando i problemi che ormai si ripetono con una frequenza imbarazzante nel sistema dei trasporti italiani, con particolare attenzione alle ferrovie, dove i disagi sono quotidiani: “Ormai l’unico mezzo di trasporto in orario sono le navi che portano 7 migranti in Albania – ha detto la comica -, con buona pace degli altri 60 milioni di persone che devono muoversi in Italia”.

