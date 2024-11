Chiara Appendino, vicepresidente del M5s e vicepresidente della Federazione italiana tennis e padel, non nasconde l’orgoglio per il successo delle Atp Finals: nel 2020, da sindaca di Torino, fu lei a puntare su questo evento e a portarlo in Italia. Oggi, grazie ovviamente all’esplosione di Jannik Sinner, le Finals sono l’evento sportivo più importante e popolare che si disputa nel nostro Paese: “È un’emozione grande per Torino, per il Piemonte, per l’Italia. Per una squadra che ci ha lavorato e ci ha creduto quando lo pensavano in pochi”.

“Questo è un evento che è pluriennale, quindi ti permette di spalmare l’investimento, è che ha un ritorno economico importantissimo: ogni euro investito ne tornano cinque“, sottolinea Appendino. Che aggiunge: “Un evento come questo non richiede la costruzione di cattedrali nel deserto che poi non sai come recuperare”. Infatti, prosegue la parlamentare M5s, “per eventi come le Olimpiadi Invernali ormai è difficile trovare Paesi che si candidano, mentre per le Atp Finals abbiamo battuto Londra, Manchester, Tokyo. C’erano più di 25 città che si erano candidate: questo credo che sia indicativo rispetto alla forza attrattiva dell’evento”.