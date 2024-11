Pecco Bagnaia può vincere il Mondiale di MotoGP. Dopo aver trionfato nella sprint race di Barcellona, il pilota italiano ha mantenuto vive le speranze di laurearsi campione del mondo della MotoGp. Jorge Martin, che rimane in testa, ha ora un vantaggio di 19 punti sul rivale e avrà bisogno di conquistare 7 punti per vincere il titolo. In caso di successo di Bagnaia, allo spagnolo basterebbe posizionarsi al nono posto. Bagnaia deve quindi necessariamente vincere o arrivare secondo per sperare. Nel caso in cui l‘italiano arrivasse al secondo posto, allo spagnolo basterebbe posizionarsi tra le prime 14 posizioni. La resa dei conti avverrà nell’ultima gara stagionale di domenica 17 novembre alle ore 14.

Bagnaia campione se: tutte le possibili combinazioni

Vince con Martin 10° o peggio.

Se arriva 2° con Martin 15° o peggio.

Martin campione se: tutte le possibili combinazioni