Pecco Bagnaia vince la gara sprint di Barcellona e tiene vivo il Mondiale della MotoGp. Il pilota Ducati ha chiuso davanti a Bastianini e Martin, così ora il madrileno ha un vantaggio di 19 punti sul rivale e avrà bisogno di conquistare 7 punti per laurearsi campione (9° posto in caso di vittoria di Bagnaia). La resa dei conti nell’ultima gara stagionale di domenica 17 novembre alle ore 14.

Bagnaia lotterà dunque fino alla fine. Dopo la pre-qualifica di venerdì, il numero 1 della Ducati si era guadagnato anche la pole position (la sesta di quest’anno, la 24esima in MotoGP) nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona, ultimo circuito della stagione che decreterà il prossimo campione del mondo.

Per momento, il campione piemontese non ha sbagliato nulla, riuscendo a mostrare una calma invidiabile, mentre Martin, concentrato come mai prima d’ora, un pizzico di tensione continua ad accusarla. Dopo la gara, l’italiano ha commentato: “Oggi ho raggiunto l’obiettivo. Domani proveremo a ripeterci, impossibile fare di più. Jorge è stato fantastico. Sapevo che lui non doveva rischiare. Non avevo bisogno di spingere più forte perché avevo già margine”. Martin invece ha dichiarato: “Mi sento bene. È stata bella la battaglia con Bastianini. Ho corso normalmente. Forse ho sbagliato la scelta della gomma anteriore. Domani sarà un’altra storia. Cercherò di lottare per il podio come fatto oggi. Stamattina ero un po’ nervoso, ma poi mi sono rilassato. Sono partito molto bene, ma Bastianini ha fatto ancora meglio. Ho cercato di stargli davanti perché credevo di avere un buon passo. Pecco ha girato con un ritmo incredibile, come in qualifica. Domani sarà una gara lunga, ma sarò più tranquillo. Voglio ottenere il 100%, evitando di prendere rischi”.

Classifica Sprint Race Barcellona