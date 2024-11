Bagarre a L’aria che tira (La7) tra la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e il consigliere della Regione Lombardia Paolo Romano (Pd). La polemica esplode a seguito di un battibecco tra la stessa ex sottosegretaria all’Università e la giornalista di Domani Daniela Preziosi, quando la prima ironizza sull’opposizione riunitasi a Terni per sostenere la candidata alla regionali umbre, Stefania Proietti, rispolverando l’accusa di Giorgia Meloni (“Si vergognano a farsi fotografare insieme”). “Io invece avrei voluto vedere la foto del centrosinistra riunito – afferma la parlamentare torinese – così gli italiani, ogni volta che guardano quella fotografia, si ricordano da cosa sono scampati nel 2022“.

“E lei invece con quella fiammetta sopra la testa come una Miss?”, obietta Preziosi.

“Questo è il simbolo su cui gli italiani hanno messo una croce – ribatte Montaruli – Se vuole, le faccio vedere la parete intera di questa mia sede che si trova nella periferia di Torino, perché Fratelli d’Italia a Torino la sede ce l’ha in periferia dove la sinistra non c’è più. Questi sono simboli che dicono tanto di come noi facciamo politica”.

Insorge Paolo Romano, che cita l’emendamento di Fratelli d’Italia in legge di Bilancio sulle scuole paritarie: “È vergognoso questo racconto della destra che dice di occuparsi dei poveri della periferia, quando volete dare bonus di 1500 euro ai studenti che frequentano le scuole paritarie. Io allora le vorrei fare questa domanda – continua Romano, mentre Montaruli protesta interrompendo più volte il giovane esponente del Pd – In quel quartiere periferico di Torino dove avete la sede di Fdi, quanto ci vuole per una persona a guadagnare 25mila euro che, secondo una sentenza di condanna, lei ha preso di soldi pubblici da usare in Swarovski? Me lo spieghi, io sono stanco di chi parla di poveri e prende 25mila euro di soldi dello Stato per comprare Swarovski e altro. Ci vuole decenza“.

Romano fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato in via definitiva per peculato a un anno e 6 mesi Montaruli per l’uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte negli anni dal 2010 al 2014. L’attuale deputata meloniana è stata ritenuta colpevole di essersi fatta rimborsare impropriamente spese per un totale di oltre 25mila euro, tra bar, ristoranti, borse, Swarovski e libri hot.

Montaruli replica a Romano: “Intanto, sappia che quei cittadini non hanno perso neanche un euro. Quei soldi sono stati restituiti molto prima che io andassi addirittura in giudizio, cosa che invece voi non fate mai perché siete degli impuniti. E non sono soldi che mi sono presa io, perché non avevo l’accesso ai fondi. Lei non sa neanche l’oggetto del procedimento”.

“Lei è stata condannata in via definitiva sì o no?”, ripete Romano.

“Non sono qua a farmi fare il processo da lei”, rilancia Montaruli.

“E allora non parlate di poveri e di periferie quando venite condannati”, ribatte Romano, mentre Giubilei urla dallo studio in difesa di Montaruli.

La deputata di Fdi continua: “Io sono stata chiamata in concorso, che è una cosa diversa. Va bene? Per quello che io ho fatto o che lei pensa che io abbia fatto, ci sono dei giudici”.

“Che l’hanno condannata in via definitiva – ribadisce Romano – E i cittadini hanno diritto di sapere che lei è stata condannata”.

“Mi sono dimessa da sottosegretario – risponde Montaruli – Da voi invece non si dimette nessuno“.

“Veramente mi pare che lei sia ancora deputata – ribatte Romano – Io me ne andrei a casa se venissi condannato“.

Montaruli replica attaccando Pd e M5s: “Voi insieme a Conte avete cambiato la legge sul peculato per salvare i vostri fratelli, invece io mi sono difesa e continuo a difendermi, perché voi le leggi ve le cambiate quando non vi vanno bene”.

“Beh, anche voi”, commenta Daniela Preziosi.