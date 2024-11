“È positivo che tutto il sistema Italia chiede a Stellantis di scommettere sul nostro Paese, presentando un piano industriale vero. Il governo intende aumentare la dotazione del fondo automotive e di raddoppiare le risorse arrivando a 400milioni di euro”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo su Stellantis tenutosi al Mimit. “Prima del prossimo tavolo sapremo la direzione dell’Europa. Con Francia e Germania stiamo lavorando ad un documento di indirizzo che possa cambiare il green deal – ha continuato -. Il problema dell’auto non è Trump e non è la Cina ma l’Europa. Questa deve decidere come chiede il residente Mario Draghi“