La premier Giorgia Meloni, nel corso del comizio di chiusura della campagna elettorale per le regionali in Umbria, è tornata sul caso migranti, ribadendo la volontà di proseguire sulla strada tracciata: “Non c’è nessuno scontro con la magistratura, ma gli italiani ci hanno votato per questo, noi andremo avanti e supereremo gli ostacoli”.