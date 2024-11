Oggi Jannik Sinner torna in campo nel terzo match delle sue Atp Finals 2024: di fronte ci sarà Daniil Medvedev nell’incontro in programma alle ore 20.30. Una sfida decisiva: per essere sicuro di un posto in semifinale senza calcoli, Sinner deve vincere un set. Nella giornata della vigilia, il numero 1 al mondo è tornato sul campo da tennis per allenarsi: dalle 16 alle 17.30 si è allenato al Circolo della Stampa Sporting di Torino. Ha palleggiato ad alta intensità con il 19enne boliviano Angelo Prado. Ma non sono mancati anche momenti di svago.

Uno proprio al termine dell’allenamento, quando è andata in scena la sfida di bocce con il resto del team: vince chi lancia la pallina da tennis più vicino alla linea di fondo campo. Chi la supera, però, deve subire la penitenza: mettersi in fondo al campo e prendersi le palline lanciate dagli altri. A perdere è stato proprio Sinner, insieme al fratello Mark. Così i due coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill si sono divertiti a colpirli, insieme a Marco Panichi e Ulises Badio. Momenti di leggerezza spontanei e cruciali in una settimana ad alta tensione come quella delle Atp Finals. Ma, come testimoniato su Instagram, nella sua giornata off Sinner si è concesso anche un po’ di calcio: un video mostra un suo ottimo dribbling ai danni del fisioterapista Badio. Insomma, meglio con il pallone tra i piedi che a bocce.