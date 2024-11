A Torino si entra nel quinto giorno delle Nitto Atp Finals 2024. Oggi, giovedì 15 novembre, Jannik Sinner scende in campo non prima delle 20:30 per disputare il suo terzo match. Dopo aver battuto Alex de Minaur per 6-3, 6-4 e l’americano Taylor Fritz 6-4, 6-4, il numero 1 al mondo deve affrontare Medvedev, che ha sconfitto de Minaur sempre in due set. Proprio l’australiano aprirà la giornata di singolare alle ore 14 quando affronterà Fritz. Sinner ha il proprio destino nelle mani: gli basta vincere un set per staccare il pass che lo porterebbe alle semifinali del torneo. Di seguito, il programma completo.

Programma e orari – Giovedì, 14 novembre 2024

Sessione pomeridiana:

Ore 11:30: Koolhof (NED) / Mektic (CRO) [3] vs Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) [7]

Non prima delle 14:00: Taylor Fritz (USA) [5] vs de Minaur (AUS) [7]

Sessione serale:

Non prima delle 18:00: Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [2] vs Thompson (AUS) / Purcell (AUS) [5]

Non prima delle 20:30: Jannik Sinner (ITA) [1] vs Daniil Medvedev (RUS) [4]

Sinner-Medvedev: dove vedere in tv e streaming le Atp Finals 2024

Le Atp Finals si disputano a Torino dal 10 al 17 novembre 2024. Tutti i match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma vengono trasmesse tutte le sfide anche sugli altri canali. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Raisport) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Jannik Sinner-Daniil Medvedev, dalle 20:30: diretta Sky e Now, diretta in chiaro su Rai2.