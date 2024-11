Dopo due partite giocate in serata, quasi tutti a Torino erano pronti a scommettere che Jannik Sinner avrebbe giocato il suo terzo match delle Atp Finals 2024 contro Daniil Medvedev durante la sessione pomeridiana di giovedì 14 novembre. La logica era molto semplice: oltre a una banale ragione di alternanza, c’era la concomitanza con la Nazionale di calcio, che giovedì sera è impegnata contro il Belgio in Nations League. Visto che la Rai trasmette sia i match degli Azzurri sia le partite di Sinner alle Atp Finals, tutti avevano ipotizzato una soluzione che evitasse la contemporaneità tra i due eventi. E invece sarà esattamente il contrario. Alle ore 20.30 circa Jannik Sinner scenderà in campo alla Inalpi Arena, neanche 15 minuti dopo allo Stade Roi-Bauduin ci sarà il fischio d’inizio di Belgio-Italia. Gli azzurri di Spalletti in diretta su Rai1, la sfida tra il numero 1 del tennis e Medvedev live su Rai2.

ATP FINALS – La classifica dei gruppi

TV – Il calendario e dove vedere il torneo (Sky e Rai)

COSA SAPERE – Regolamento, formula e montepremi

Probabilmente se la sfida tra Sinner e Medvedev fosse stata ininfluente, sarebbe finita al pomeriggio. Invece l’altoatesino deve vincere almeno un set per essere sicuro della semifinale (qui tutte le combinazioni). Insomma, sarà un match comunque vada decisivo, che merita la prima serata. E che offre di fatto una situazione inedita per la tv italiana: due eventi sportivi di grande interesse in contemporanea sui primi due canali dell’emittente pubblica. Per le altre reti sarà una serata complicata. Ma, guardandola dal punto di vista sportivo, è di fatto una sfida di popolarità tra il calcio e il tennis. Il movimento della racchetta, trascinato da Sinner, che prova uno storico sorpasso (almeno in termini di share) sullo sport nazionalpopolare per eccellenza.

Ovviamente di tutte queste dinamiche Sinner è protagonista involontario. Lui, appassionato anche da calcio, ha incontrato nei mesi passati proprio il ct Luciano Spalletti e la Nazionale azzurra. E anche in questi giorni a Torino ha più volte rimarcato un concetto: “È molto bello avere sia il calcio che il tennis in Italia, non ci deve essere rivalità”. Martedì sera in conferenza stampa, dopo la vittoria contro Taylor Fritz, il numero 1 al mondo però ha anche ricordato un altro aspetto: “A Torino c’è un’atmosfera calorosa, qualcosa di diverso rispetto agli altri tornei. Giocare in Italia per un italiano è speciale. Questa è la settimana del tennis, mentre solitamente si parla di calcio”.

Chissà se gli italiani giovedì sera, prendendo in mano il telecomando, decideranno davvero che questa è la settimana delle Atp Finals, del tennis e non del calcio. Intanto Sinner, rispondendo a domanda specifica, ha voluto chiarire un altro aspetto: “Io non ho chiesto di giocare di pomeriggio o di sera. Io cerco di fare il mio lavoro qua e speriamo che la Nazionale vinca. Speriamo che sia una bella giornata sia per il tennis che per il calcio”.