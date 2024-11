Jannik Sinner è già certo di giocare sabato nelle semifinali delle Atp Finals 2024. La sfida di questa sera contro Daniil Medvedev servirà solo a stabilire se il numero 1 al mondo passerà da primo o da secondo del gruppo Ilie Nastase. La certezza è arrivata durante il primo match di singolare in programma oggi a Torino: Alex De Minaur infatti ha vinto il primo set contro Taylor Fritz per 7-5. In virtù di questo risultato, anche in caso di sconfitta per 2-0 Sinner sarebbe in semifinale, seppure come seconda testa di serie.

Il regolamento delle Atp Finals prevede infatti che in caso di pari numero di vittorie tra tre tennisti, il primo criterio a stabilire la classifica sia la percentuale di set vinti. In questo momento Sinner è a quota due vittorie ed è certo di restare davanti a Fritz, proprio in virtù della percentuale di set vinti. Quindi stasera il numero 1 al mondo contro Medvedev si giocherà il primo posto nel girone, per arrivare da testa di serie alle semifinale. Incontrerebbe il secondo del gruppo John Newcombe, dove ad oggi è tutto ancora in bilico: Zverer è primo, Ruud e Alcaraz sono secondi con una vittoria ciascuno, ma domani è in programma la sfida Zverev-Alcaraz.