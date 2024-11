“Lasciamolo a quelli di sinistra l’istinto di superiorità, noi abbiamo idee diverse. Domenica si sceglie fra l’importanza della vita della nutria e l’importanza dell’uomo e della donna. Non tocchiamo gli argini, perché se tocchi gli argini ci sono delle tane di quattro metri delle povere nutrie. Il governo i soldi per sistemare i soldi li ha mandati, adesso che la Regione li spenda”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso dell’evento a Bologna con i leader del centrodestra a sostegno di Elena Ugolini, candidata presidente alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.