La coppa sollevata sotto il cielo di Torino, da numero 1 al mondo, difronte alle lacrime di mamma Siglinde. Questa la premiazione riservata a Jannik Sinner alla Inalpi Arena come il tennista più alto nel ranking mondiale alla fine del 2024.

La cerimonia si è svolta nell’ambito delle Atp Finals, il “torneo dei maestri“. A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato Boris Becker. Sinner succede a Novak Djokovic. Nell’anno in corso il tennista altoatesino ha vinto tre Atp Masters 1000 (Miami, Cincinnati e Shangai) e due slam (Australian Open e Roland Garros).

Al momento, Sinner è reduce dalla vittoria all’esordio contro de Minaur per 6-3, 6-4. Nella serata di oggi, martedì 12 novembre, il numero uno al mondo se la vedrà contro l’americano Taylor Fritz e, in caso di vittoria, potrebbe già staccare il pass per le semifinali del torneo.

