Lino Banfi, noto tifoso della Roma, si candida per essere il prossimo allenatore dei giallorossi dopo l’esonero di Ivan Juric. O meglio, a candidarsi è Oronzo Canà, indimenticabile mister della Longobarda. In un video pubblicato sul proprio account Instagram, Banfi torna a interpretare il protagonista de L’allenatore nel pallone. Stavolta, però, Canà è impegnato in una telefonata con il presidente del club Dan Friedkin. La chiamata si conclude con un accordo per sbarcare sulla panchina giallorossa: un invito accolto con un ‘thank you very much, I’m ready‘ da parte dell’attore/allenatore.

Una gag ironica che è stata pubblicata poche ore prima della partita tra Roma e Bologna all’Olimpico. La sconfitta per 2-3 contro la squadra allenata da Vincenzo Italiano è costata la panchina a Ivan Juric, che a sua volta aveva preso il posto di Daniele De Rossi, esonerato lo scorso 18 settembre.

Il club ha annunciato che nei prossimi giorni verrà reso noto il nome del nuovo allenatore. A spiegarlo è stato il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi ai microfoni di Dazn: “Ora dobbiamo prenderci del tempo per delle decisioni giuste. In questo momento però vogliamo ringraziare Mr. Juric per quanto ha fatto dal primo giorno qui alla Roma. Ora con calma, ci prendiamo il tempo di riflettere nel migliore dei modi”.