L‘Italia di Luciano Spalletti è pronta a tornare in campo: gli azzurri lo faranno il 14 e il 17 novembre, quando sfideranno il Belgio e la Francia. Nella giornata odierna, lunedì 11 novembre, la squadra si è radunata al Centro Tecnico Federale di Coverciano dal quale il ct Spalletti ha parlato in conferenza stampa: “È il raduno della continuità, del dare seguito a quanto fatto in passato. Oggi Buffon diceva ai ragazzi che una delle qualità importanti è stato l’aver ripreso consapevolezza delle proprie qualità e della propria forza. Siamo sicuramente contenti che abbiano preso in considerazione questo nuovo sistema tattico in maniera totale”. “Gli ho detto che sono degli indisciplinati perfetti“, ha dichiarato l’allenatore toscano.

A proposito della situazione che sta attraversando la Roma, Spalletti ha commentato: “Innanzitutto mi dispiace, ci sono stato. Ho dato tutto me stesso alla Roma, ne stanno parlando tutti allo stesso modo, se dovessi parlare allora parlerei al contrario… ma non lo faccio. Penso che comunque abbiano la squadra per riprendersi“. Sui giovani Kean e Savona, il ct ha speso parole importanti: “Moise assomiglia a ciò che è successo al nostro gruppo. Ha avuto una crescita veloce. Sono curioso di conoscere Savona. Emergente, titolare nella Juventus, sa spingere, intercambiabile con Di Lorenzo. Lo guardiamo e conosciamo uno in più dalle grandi doti calcistiche e umane”.

Poi il ct Spalletti ha parlato anche riguardo a cosa possa fare il calcio di fronte a tragedie come le guerre in corso o l’alluvione di Valencia: “Il calcio può far vedere di essere sensibili riguardo ciò che ci gira attorno. Fin quando si può sostenere, aiutare in qualsiasi modo i bisognosi. Mai essere superficiali, dobbiamo dimostrare che il bene che gira attorno al calcio sia messo in mano a persone serie, non a bambini viziati che poi allontanano la passione. Questo è uno sport molto serio, potremmo usarlo per altri fini, e ciò porta che dobbiamo rifare gli stadi. Bisogna rifare gli stadi! Non si possono vedere certi stadi. All’estero in Champions si vedono stadi bellissimi, noi siamo indietro. Dobbiamo metterci al passo con gli altri sia per calcio giocato che per infrastrutture. Il calcio è un viatico fondamentale per avere altre aperture di qualsiasi genere. Può far nascere degli sbocchi per situazioni esterne”.

Infine, sul paragone tra Comuzzo e Vierchowod, Spalletti ha frenato: “Dobbiamo stare attenti a non farli diventare presuntuosi. Ha iniziato a giocare ora, può assomigliargli sì, nel nome Pietro per esempio lo è già… Poi gli auguro di fare quello fatto da Vierchowod, ma per ora godiamoci le sue qualità e basta”.