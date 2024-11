“Voglio impedire una tragedia nella tragedia. Qui si tratta di un caso eclatante di ingiusta aggressione. Mi buttano giù la casa con una ruspa e devo stare ad aspettare?”. Don Natale Gabrielli è il parroco di San Polo di Arezzo dove è nato un comitato di residenti a sostegno di Sandro Mugnai, l’artigiano 55enne che la sera del 5 gennaio 2023 uccise il vicino di casa che dopo una lite perché gli stava demolendo casa con una ruspa. Il parroco, insieme ad altri compaesani, ha deciso di istituire il comitato dopo che il pm Laura Taddei, su disposizione del tribunale, ha cambiato l’accusa di reato originaria da eccesso di legittima difesa a omicidio volontario. Il giudice per l’udienza preliminare di Arezzo. lo scorso 8 ottobre quando era attesa la sentenza, ha restituito gli atti alla procura chiedendo la riformulazione dell’imputazione, per il processo con rito abbreviato. Lo scorso 17 settembre l’accusa aveva chiesto una condanna a due anni e otto mesi di reclusione.

“Io faccio sempre il paragone biblico di Davide e Golia, l’eroe è il piccolo Davide che si difende dal gigante Golia. E noi che facciamo condanniamo Davide per essersi difeso? – afferma don Natale Gabrielli che prosegue – Si giustifica un omicidio politico e non si giustifica un omicidio morale? Mugnai era tenuto in coscienza a difendere la sua famiglia e a intervenire per fermare Dodoli. Di recente aveva speso 130.000 per rifare il tetto della sua casa, era danneggiato e questo mostra che se Sandro non fosse intervenuto sarebbe morta tutta la sua famiglia” in un possibile crollo.

Dopo una raccolta di fondi per sostenere la famiglia di Sandro Mugnai a ripartire, i compaesani e gli amici che hanno dato vita al comitato pensano ora ad una raccolta di firme e a nuove azioni di sostegno per Mugnai e la sua famiglia che rischiano di affrontare un lungo e costoso procedimento penale. “Ho agito solo per difendere la mia famiglia”, ha sempre dichiarato Mugnai che proprio quella sera, la vigilia dell’Epifania, si trovava con moglie, figlie e parenti a festeggiare e che si ritrovarono terrorizzati dalla possibilità di un crollo del casolare.