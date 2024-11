Maxi colpo questa notte alla sede Dhl a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. Una banda organizzata di ladri ha portato via dai camion e dal magazzino materiale tecnologico per un valore ingente, stimato intorno al milione di euro, dopo aver fatto irruzione con le armi nel piazzale della ditta. Altri complici hanno attuato il piano per impedire l’arrivo delle forze dell’ordine, posteggiando auto e furgoni rubati di traverso lungo le vie di accesso alla zona e incendiandoli. A terra anche chiodi a tre punte. I ladri sono poi fuggiti in direzione di Cremona e dell’autostrada. In corso le indagini dei carabinieri di Piacenza e Fiorenzuola.

Entrata in azione a notte inoltrata, la banda si sarebbe divisa in due gruppi. Una parte dei malviventi si è occupata di piazzare e incendiare macchine e furgoni (di cui erano entrati in possesso da un precedente furto) per bloccare gli accessi ed impedire l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine. Per riuscire a rallentare l’intervento, una volta scattato l’allarme, hanno gettato per terra anche chiodi a tre punte. Nel frattempo, un’altra squadra è penetrata con auto e camion nel piazzale della ditta, sfondando le sbarre e tenendo sotto il tiro le guardie all’ingresso. Poi hanno iniziato a svuotare il magazzino pieno di telefonini, tablet e computer nuovi. Infine, tutti i malviventi si sono dati alla fuga, dirigendosi in direzione del casello autostradale.