Lapsus o gaffe fa poca differenza per la Rete: sui social rimbalza l’intervento della deputata di Fdi Ylenja Lucaselli che, ospite di Agorà weekend, si è rivolta a Elisabetta Piccolotti con fare provocatorio attestando che alla esponente Avs “piacciono più i gulasch” e che quello “non è il nostro ambiente”. Lo scivolone di Lucaselli, che ha confuso il piatto ungherese con i gulag sovietici, tristemente noti per essere il luogo di confino degli oppositori politici in cui finivano i nemici del popolo, ha scatenato l’ilarità in studio e non solo.

“Capisco che alla Piccolotti piacciano più i GULASH ma non è il nostro ambiente” (Ylenja Lucaselli, ex supporter Pd, attualmente deputata di Fratelli d’Italia) pic.twitter.com/q2B7WT9ISq — Gisella Ruccia ☮ (@gisellaruccia) November 2, 2024