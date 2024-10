Totti al Como? Sì, ma solo per trascorrere un weekend su lago, forse. Di certo, non per giocare allo stadio Giuseppe Sinigaglia: “Possiamo essere estremi, ma non a quel livello…”. A smentire categoricamente le voci che hanno accostato la leggenda della Roma al club biancoblù è stato il presidente Mirwan Suwarso, a La Provincia.

Poco più di una settimana fa, Francesco Totti aveva spiegato di essere stato “cercato di recente” e aveva detto: “Nella vita mai dire mai”. Specificando: “Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente, è successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri”. Dichiarazioni alimentate anche nei giorni successivi: “Ci sto pensando, vediamo come risponde non tanto la testa ma soprattutto il fisico. La testa sa già la risposta. Non è uno scherzo, ho preso tutto seriamente, ci sono uno o due squadre“. Il Como, dunque, si toglie dalla corsa. Se mai ce ne fosse stata una.

L’ultima volta di Totti in campo

Dopo il ritiro nel 2017, Totti non ha mai nascosto di voler continuare a partecipare ad alcuni tornei di calcio a 7. Tra i tanti disputati, la sua ultima apparizione coincide con la Kings World Cup, campionato mondiale della Kings League organizzato dall’ex calciatore Gerard Piqué. In quell’occasione, capitano degli Stallions – la rappresentativa italiana formata da calciatori dilettanti ed ex professionisti come Nainggolan e Viviano –, Totti ha sorpreso tutti sbagliando un rigore che aveva fatto il giro del web. È il momento di tornare su un campo a 11?